Dolar Kapalıçarşı'da 31,15'i geçti! Ekonomistler uyarıyor

Dolarda son dakika… 21 Şubat dolar fiyatı serbest piyasada 30,93’ten güne başlarken; Kapalıçarşı’da 31,15 seviyesi görüldü. Seçim sonrası kurlarda artış endişesi, Türk lirası KKM hesaplarının uzatılmaması ve ihracatçının talebi, son 8 haftada rezervlerin 10 milyar dolar düşmesine sebep olmuştu. Merkez Bankasından yeni tedbirlerin gelebileceğini ifade eden ekonomistler, “Yerel seçim stresinin ardından sıkı para ve maliye politikalarının da etkisiyle birlikte, kurlarda beklenenin aksine daha sakin bir seyir bizi bekliyor olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye’de seçim takvimi işliyor. Yerel seçimlere 40 gün kala piyasaların da dikkatleri seçim sonrası beklentilere odaklanmış durumda. Özellikle döviz tarafında; geçen yıl olduğu gibi bu yıl da seçim sonrası yükseliş endişesi, TL bazlı KKM hesaplarının uzatılmaması ve ihracatçıların döviz talebinden kaynaklanan bir gerilim yaşanıyor. Artan döviz talebi sebebiyle de TCMB’nin rezervlerinde kayda değer gerilemeler dikkat çekiyor.

21 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI KAÇ TL?

Dolar 21 Şubat’ta serbest piyasada 30,93’ten işlem görürken; Kapalıçarşı’da dolar fiyatı 31,15 TL’nin üzerini test etti. Euro ise serbest piyasada 33,50 seviyelerinden yeni güne başlangıç yapıyor.

Analistler; son günlerde TCMB’nin depo ihaleleri yoluyla yüzde 45’e varan oranlarla piyasadan TL likidite çektiğini, ancak bunların vadesinin kısa olması sebebiyle mevduat faizlerinde beklenen etkisinin görülmediğini ve yeni tedbirlerin gelebileceğini belirtiyor.

MERKEZ’DEN YENİ FAİZ ARTIŞI GELİR Mİ?

TCMB’nin yarınki faiz kararı da TL cephesinde dikkatle takip ediliyor. Ekonomist Murat Sağman, bir yıl sonraki hedefler de dikkate alındığında TCMB’nin politika faizini yüzde 45’te sabit tutmasının uyumlu olabileceğini belirterek, “Burada karar metni de önemli olacak. Çünkü yılın ilk çeyreğinde enflasyon yüksek seyrediyor. Şubat ve mart enflasyonunu görmemiz lazım. Belki yerel seçimlerden sonra, nisan ve mayıs gibi TCMB tarafında 1-2 faiz artışı dahi kimseyi şaşırtmayacaktır” dedi.

ENFLASYONDA GERİLEME ÖNEMLİ

Yüksek faizlerin piyasaya etkisini 3-6 ay sonradan daha belirgin şekilde ortaya çıktığını aktaran Sağman, “Piyasa için ekonomik anlamda önemli olan bu faizlerin bir an önce indirilmeye başlanması… Çünkü ciddi anlamda bir maliyet etkisi oluşmaya başladı ve bu etki artarak devam edecek gibi görünüyor. Özellikle de borcu olanlar bunu daha çok hissediyor. Dolayısıyla burada asıl önemli olan enflasyonda yaşanacak gerileme olacak” değerlendirmesinde bulundu.

KERİM ROTA: DOLAR YAVAŞLAYACAK

Ekonomist Kerim Rota da “Seçimlerin ardından kurlarda artış bekleyenlerin aksine ben yükseliş hızının gerilemesini bekliyorum. Hatta aylık yüzde 3 gibi giden kurların, yüzde 2’lere çekilmesini bekliyorum. Öte yandan şu anda piyasada hâlâ ‘ne alırsam yükselir’ eğilimi devam ediyor. Çünkü sıkı para politikasından önce 3-4 yıl boyunca bu böyle sürmüştü ve oradan gelen alışkanlık mevcut. Dolayısıyla ‘aylık yüzde 4 faizle de borçlansam bir şekilde bu beni üzmez’ gibi bir düşünce hâkim. Bu da sıkı para politikasının sürecini uzatıyor” dedi.

TCMB NE ZAMAN FAİZLERİ İNDİRİR?

Seçimlerin ardından kur artışının yavaşladığının görülmesi ve enflasyonun da beraberinde düşmeye başlamasıyla birlikte, reel faizin yüksek seviyelerde olduğunun daha iyi anlaşılacağını aktaran Kerim Rota, “Seçimden sonra maliye politikalarının da desteğiyle bu yıl enflasyonda büyük bir ıskalama olacağını düşünmüyorum. TCMB tarafında eylül ve ekimden sonra faiz indirimleri de konuşulmaya başlanabilir. Bu durum, sadece 2025 yılına dair %14’lük enflasyon hedefini bir miktar sorgulatabilir” diye konuştu.