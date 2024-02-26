Dolar rekordan döndü! Herkes hesabını buna göre yapsın… 

Dövizde son dakika… Serbest piyasada 26 Şubat dolar fiyatı, 31,25 TL seviyelerinden rekor fiyatla güne başladı. Kapalıçarşı’da ise 31,55 TL seviyeleri görüldü. Serbest piyasa ile makas 30 kuruşa kadar açıldı. Euro ise Kapalıçarşı’da 34,00 TL’yi geçti. Ancak kurlarda ilk işlemlerin ardından sakinleşme yaşandı ve dolar tekrar serbest piyasada 31,10 seviyelerine çekildi. TCMB’nin kararlı duruşunun, seçim sonrasında daha sıkı para politikasının habercisi olduğunu aktaran analistler, “Kurlarda kısa vadeli stres artabilir. Ancak uzun vadede dolara dönmeyi gerektirecek bir durum yok. Yıl sonunda enflasyondan daha az artacak bir döviz kuru gerçekleşebilir. TL, reel olarak değerlenebilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda şubat ayının son işlem haftası hararetli başlıyor. Merkez Bankasının politika faizini yüzde 45’te sabit tutması ancak ek faiz artışlarına kapıyı aralıklı bırakmasına rağmen; dolar/TL tarafında 26 Şubat işlemleri serbest piyasada 31,25 TL seviyelerinden rekorla başladı. Yeni haftada Kapalıçarşı dolar fiyatı ise sabah saatlerinde 31,55 TL’den fiyatlandı. Ancak ilk işlemlerin ardından kurlar yeniden sakinleşti ve dolar tekrar serbest piyasada 31,10 seviyesine çekildi. Geçen hafta en yüksek 31,18 TL seviyesi görülmüştü. TCMB’nin kararlı duruşunun ardından kurlarda kısa süreli ve sınırlı bir sakinleşme yaşanmıştı. Euro ise yine Kapalıçarşı’da 34,00 TL ile zirve yaptı ve ardından tekrar düşüşe geçerek 33,76’ya çekildi.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Yeni haftada dolara dair beklentileri aktaran analistler; piyasada TL likidite fazlasının olduğunu ve bunun da mevduat faizleri tarafında arzu edilen yükselişi desteklemediğini aktararak, “Depo ihaleleri ile likidite fazlalığı çekiliyor şu anda ama bunun vadesi kısa olduğu için ve bankalar da bunu bildiği için, mevduat tarafında oranları çok da yukarı çekmeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla bu gelişmeler piyasada döviz talebini de etkiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

DOLAR MI, TL Mİ DEĞER KANAZANACAK?

Şu anda Merkez Bankasının hem para politikası hem de rezervler tarafında elinin daha güçlü olduğunu aktaran analistler, “Dolayısıyla döviz de belli bir kontrol altında yükseliyor. Ağırlıklı beklentiler, yıl sonunda enflasyondan daha az artacak bir döviz kurunun gerçekleşeceği yönünde… Bu da bize TL’nin yıl sonunda değer kazanacağını gösteriyor” görüşünü dile getiriyor.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Mayıs sonrasında enflasyonda baz etkisinin devreye gireceğini ve bununla birlikte TÜFE’de zirve seviyelerden itibaren 20 puana varabilecek düşüşlerin görülebileceğini hatırlatan analistler “Bu gerçekleştikten sonra TCMB tarafında bir faiz indirimi beklentisi oluşmaya başlayacaktır. Ancak burada önemli olan, baz etkisi kaynaklı düşüşler değil, aylık enflasyon gerçekleşmeleri… Aylık bazda da enflasyonda düşüşlerin görülmesinin ardından gerçekleşecek faiz indirimleri daha sağlıklı olur” diye konuşuyor.

MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI?

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, “Seçimden sonra ciddi bir sıkılaşma bekliyorum. Mevduat faizleri tarafında da bir artış görebiliriz. Merkez Bankasının kafasındakileri artık tahmin edebiliyoruz. Eğer enflasyonun düşüşünden bahsedeceksek, burada TL’nin de biraz değerlendiğini görebileceğiz. Şu anda mevduat faizlerinin bulunduğu seviyeleri dikkate alırsak, ciddi anlamda finanse edilmeyi gerektirecek bir cari açık da yok, yaz aylarında turizm gelirlerini de hesaba katarsak; dolara dönmeyi gerektirecek bu durum gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

BU HAFTA BU VERİLERE DİKKAT

Bu hafta içeride dikkatler, perşembe günü açıklanacak büyüme rakamlarına çevrildi. Ayrıca Ocak Ayı Dış Ticaret Açığı, Ekonomik Güven Endeksi, TCMB Toplantı Özeti ve İSO PMI İmalat verileri, içeride takip edilecek önemli veriler arasında bulunuyor.