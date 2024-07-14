Dünya devinin fabrikasını Türkler yapacak! İmzalar atıldı

Türk inşaat firması Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bursa'daki fabrikasının inşaatını tamamlamasının ardından, Alman otomobil devi BMW'nin Macaristan'da kuracağı fabrikanın yapımını üstlenmek için anlaşma sağladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Togg projesiyle elde ettikleri tecrübe ve referans sayesinde BMW gibi küresel bir markanın güvenini kazandıklarını belirtti.

Temmuz 2022'de BMW yetkililerinin Togg fabrikasını ziyaret ettiğini ifade eden Arıoğlu, bu ziyaretin ardından Yapı Merkezi'nin kalite ve hız anlamında beklentileri karşılayacağını gören BMW yetkililerinin, BMW Debrecen Elektrikli Otomobil Fabrikası Projesi'nin müteahhidi olarak kendilerini tercih ettiğini söyledi. Arıoğlu, bu projenin 2025 yılında üretime başlaması hedefiyle bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Yapı Merkezi'nin, Togg fabrikasıyla başlayan ve BMW fabrikasıyla devam eden inşaat sürecinin, benzer yatırımcılarla olası iş fırsatları yakalanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Arıoğlu, dünyaca ünlü diğer otomobil üreticileriyle de sıcak temaslarının devam ettiğini ekledi. Arıoğlu, BMW projesinin Macaristan'ın ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve projenin uluslararası arenada referans olacağını ifade etti.

Yapı Merkezi'nin Macaristan Projesi Direktörü Koray Karahasanoğlu, BMW'nin Macaristan'daki fabrikasının inşaatında önemli rol oynadıklarını ve bu projenin şirketleri için Avrupa'ya açılan bir kapı olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, inşaat sürecinde karşılaşılan zorluklardan birinin insan kaynağı olduğunu ve bu nedenle Romanya, Ukrayna gibi komşu ülkelerden ve Filipinler'den işçi getirildiğini belirtti.

Ayrıca, projede kullanılan birçok yapı elemanının Türkiye'de üretilip Macaristan'a ihraç edildiğini ve bunun Türkiye ekonomisine katkı sağladığını ifade etti. Karahasanoğlu, BMW projesinin gelişmekte olan Macaristan inşaat sektörü için önemli bir başlangıç olduğunu ve planlamalarını bu doğrultuda yürüttüklerini ekledi.

Yapı Merkezi'nin BMW'nin Macaristan'daki fabrikasını inşa etmesi, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un referansıyla dünya devlerinin güvenini kazandığını gösteriyor ve Türk inşaat sektörünün uluslararası alanda önemli bir oyuncu haline gelmesine katkı sağlıyor.