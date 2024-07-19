Dünya genelindeki sorun Türkiye'ye de sıçradı! THY, Denizbank, TUVTÜRK'te sistem çöktü

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde yaşanan sorun Türkiye'ye de sıçradı. Microsoft sisteminin çökmesi nedeniyle THY, Denizbank, TUVTÜRK, UPS Türkiye gibi birçok kurumda sorunlar yaşanıyor.

Dünya genelinde dünya yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor. Birçok sektörde işlemler durdu. O sektörler arasında bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları yer alıyor. Microsoft'un bulut hizmeti Azure'da yaşanan kesinti, havayolu şirketlerinin biletleme operasyonlarını aksamasına neden oldu. Türkiye'de de THY, TUVTÜRK, Denizbank, UPS Türkiye gibi birçok kurumda sorunlar yaşanıyor.

THY'NİN BİLETLEME VE REZERVASYON SİSTEMİ ÇÖKTÜ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

DENİZBANK'TA DA SİSTEM GİTTİ

Sorundan etkilenen bir başka kurum da Denizbank oldu. Denizbank'tan yapılan açıklamada, "Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

TUVTÜRK: TÜRKİYE GENELİNDE BİR PRONLEM VAR

Sistemsel sorun yaşayan TÜVTÜRK'ten de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye genelinde bir problem var. Destek birimimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede araç sahiplerine hizmet vereceğiz" denildi.