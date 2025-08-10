e-Devlet'ten başvurdu, 6 bin lirasını geri aldı! Fark etmeden siz de ödemiş olabilirsiniz

Restoranların son yıllarda hesaba eklemeye başladığı 'servis ücreti' yeniden tartışma konusu oldu. Adisyonlara eklenen bu ücret, çoğu restoranda müşteri onayı alınmadan ve menüde belirtilmeden alınıyor. Yüzde 10 ile yüzde 20 arasında servis ücretinin tüketici kanununa aykırı olduğunu belirten Avukat Metehan Meşeli, kendisinden alınan ücretleri için harekete geçti.

Restoranların bu ücret ile haksız bir kazanç elde ettiğini söyleyen Avukat Meşeli, kendisinden 'servis ücreti' adı altında para alan o restoranların peşine düştü ve tüketici hakem heyetine başvurdu.

6 BİN TL'Yİ GERİ ALDI

ATV Haber'in haberine göre; Meşeli "13 restorandan size belki de tuhaf gelecek ama 6 bin lira gibi bir servis ücretini iade aldık" dedi.

Meşeli "Tüketici kanunu gereği siz bir restorana, bir mağazaya ya da herhangi bir alışveriş yapacağınız yere girdiğiniz zaman size ödenecek tüm bedeller hakkında açık bir şekilde bilgi verilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Ücreti iade etmeyen restoranlar da olduğunu belirten Meşeli "Bunları da icra takibi vesilesiyle gene tahsil etme avantajı elde etmiş bulunuyoruz" dedi.

SERVİS ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Servis ücretini geri almak için adisyon ve fiş fotoğraflarıyla e-Devlet'e girmenin yeterli olduğu belirten Meşeli "Tüketici hakem heyetlerine başvuru işlemine tıklayıp firma bilgilerini, kendi bilgilerini ve fişleriyle beraber adisyonlarını doldurup rızam olmamasına rağmen benden servis ücreti alındı demeleri takdirinde ücretleri iade olacaktır" ifadelerini kullandı.

İKİ AYIN SONUNDA PARA HESABINIZDA

Tüketici hakem heyetlerinin hızlı çalıştığını belirten Meşeli, başvuruların yaklaşık 1,5 ay içinde sonuçlandığını, ardından iki haftalık itiraz süresinin başladığını ve toplamda 2 ay içinde iade işleminin tamamlandığını ve paraların hesaba yattığını söyledi.