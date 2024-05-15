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EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini güncelledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini güncelledi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi. Bu yıl için tahminini yüzde 3'ten yüzde 2.7'ye düşüren banka, 2025'te Türkiye'nin yüzde 3 büyüyeceğini öngördü. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ekonomileri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Buna göre, EBRD geçen yıl eylüldeki bölgesel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek, yüzde 3'e çekti. Geçen yıl EBRD ekonomilerinde büyüme yüzde 2,5 olmuştu.

TÜRKİYE TAHMİNLERİ 

Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsünü de eylüldeki yüzde 3 seviyesine göre aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,7 olarak güncelledi. Büyüme beklentisindeki düşüşte, enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam edeceği beklentisi etkili oldu. Banka, Türkiye ekonomisinin 2025'te ise yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.

ATILAN ADIMLARLA GÜVEN ARTTI 

Rapora göre, Türkiye ekonomi politikası, vergi artışları ve daha güçlü makro ihtiyati politika tedbirleriyle sıkılaşırken, geçen yıl ekonomik büyüme deprem sonrası yeniden yapılandırma çabalarının etkisiyle hizmet sektörü tarafından yönlendirildi.

Haziran 2023'ten bu yana daha ortodoks politikalara geri dönüş, yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güveni artırdı ve Türkiye kısa süre önce bir büyük derecelendirme kuruluşundan 10 yılı aşkın süre sonra ilk ülke not artışını aldı.

TÜRKİYE'YE 20 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Öte yandan, yüksek enflasyon, Avrupa'da daha yavaş büyüme, bölgede jeopolitik gerginliğin artması ve yüksek kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları ışığında daha sıkı küresel finansman koşullarına bağlı olarak, riskler sürüyor.

EBRD'nin Türkiye'de 2009'dan bu yana 442 projeye ve ticaret finansmanı girişimlerine yaptığı 19,8 milyar euro yatırımın yüzde 93'ü özel sektöre sağlandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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