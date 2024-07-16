Emekli zammında kök maaş çıkmazı: Çok çalışan cezalandırılıyor

Milyonlarca emeklinin merak ettiği düzenlemede sona gelindi. TÜİK'in enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşına yapılacak zam düzenlemesi meclise sunuldu. Bununla birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükselmiş oldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemeye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurlara yapılacak belirlendi. SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31'lik zam yapıldı. En düşük emekli maaşına yapılacak zam ise merak konusuydu.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan en düşük emekli zammı düzenlemesi ve vergi paketine yönelik TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kök maaşla ilgili "prim ödeyeni cezalandırıyoruz" diyen Karakaş'ın açıklamalarında şu sözler dikkat çekti:

"PRİMLER YÜZDE 37,75 OLACAK"

" Kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz bir prim yüzde 2 oranında uygulanıyordu. İşverenlerin bu primi yüzde 2,25'e yükseltiliyor. Yani bu kanun teklifi ile yüzde 0.25 oranında ilave prim ödenmesi söz konusu.

Bu anlamda işverenlerin işsizlik sigortası primi dahil hala ödemekte olduğu bütün primler yüzde 37,50 iken bu kanun teklifinin yasalaşması ile yüzde 37,75 olacak.

"3 MİLYON 700 BİN KİŞİYE DESTEK"

Mart ayında EYT yasası yürürlüğe girdi. EYT yasasında işverenlerin baskısıyla EYT'liler için yüzde 5 teşvik istendi. Şimdi bu teşvik de kaldırılıyor. SGK kapsamında emekli olup hala çalışan EYT'lilerin 5 puanlık teşviki kaldırılacak. Emeklilerin durumunu değerlendirecek olursak endişelerimiz hala var. SGK sisteminin değişmesi söz konusu.

Sosyal güvenlik sisteminden sosyal yardım sistemine bir dönüşüm söz konusu. 3 milyon 700 bin kişi en düşük emekli maaşı zammından yararlanacak. 3 milyon 700 bin kişiye hazineden destek verilecek.

"SOSYAL SİGORTA TEKNİĞİNİN ÇÖKMESİ DEMEK"

Kök maaş dediğimiz SGK'nın vermiş olduğu maaştır. Diyelim kişinin kök maaşı 5 bin 600 TL. Yeni gelen zamla birlikte bu kişinin maaşı 12 bin 500 TL oldu. Yani hazine bu kişiye 6 bin TL kadar sosyal yardımda bulunmuş oldu. Diyelim ki kök maaşı 10 bin TL olan birinin bu zamla alacağı destek 27 TL'ye denk geliyor.

Yani birine 6 bin TL destek verilirken birine 27 TL destek sağlanmış oluyor. Burada çok çalışan, yıllarca maaşından çok prim ödeyeni cezalandırıyoruz. Görünürde bir eşitleme yaptık. Bu eşitleme bizim sosyal sigorta tekniğinin çökmesi demek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KARAD OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in öncülüğündeki heyet, emekli zammının da içinde olduğu vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Güler düzenleme ile en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12.500 liraya, yurt dışı çıkış harcının ise 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılacağını duyurdu.