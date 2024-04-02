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Haberler > Ekonomi > Emeklilerin beklediği gün geldi! İkramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Emeklilerin beklediği gün geldi! İkramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emeklilerin beklediği gün geldi! İkramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim öncesi emekli ikramiyeleri 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı. Milyonların beklediği ödemeler bugün yapılmaya başlandı. Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiye ödemeleri 5 Nisan'a kadar hesaplarda olacak.

Seçim öncesi emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılmıştı. Böylece 2 bin liralık bayram ikramiyeleri 3 bin liraya çıkarılmıştı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 3 bin liralık ikramiye ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Milyonları ilgilendiren ödemeler 5 Nisan tarihine kadar tamamlanacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

Ödemeler maaş alma takvimine göre belirlendi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Maaşını ayın 17’si ve 18’inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da, maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alanlar ise 3 Nisan'da, maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da alan SSK'lılar 4 Nisan günü itibarıyla ikramiyelerini alacaklar" dedi.

BAĞ-KUR'LULAR 5 NİSAN'DA ALACAK 

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ikramiye ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde aylık alanların hesabına bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da yatacak. Ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanların ikramiyeleri 3 ve 5 Nisan'da hesaplarda olacak

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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