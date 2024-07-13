En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada 2 seçenek kaldı

En düşük emekli maaşına yapılacak zam merak edilirken, Ankara'dan kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. Masadaki seçeneklerin 2'ye indirildiğini belirten TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "En düşük emekli aylığı 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak." dedi. Bir başka kulis bilgisine göre de Bakan Şimşek'in 12 bin TL rakamını onayladığı öne sürüldü. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Gözler hafta başı yapılacak açıklamada.

Emeklilere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Ancak bu orana göre kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlar hiç zam alamıyor. Bunun üzerine harekete geçen hükümet en düşük emekli aylığını artırmak için harekete geçti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde çalışmalar devam ediyor. Milyonlar açıklanacak karar merakla beklerken, AK Parti'den konu hakkında açıklama geldi.

EMEKLİ ZAMMI HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zam için önümüzdeki haftayı işaret etti. Güler dün yaptığı açıklamada, "Henüz çalışma tamamlanmadı. Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

MASADAKİ RAKAM 2'YE İNDİ

Emekli zammında 11.500-12.000-.12.500 TL gibi 3 farklı rakamın masada olduğu konuşulurken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, masadaki seçeneğin ikiye indirildiğini belirtti. Atik, "Emeklilere artış yapılacak. İki seçenek haline getirildi. En düşük emekli aylığı 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. 12 bin olan seçenekten 3,2 milyon emekli faydalanacak, diğerinden ise 3,7 milyon emekli faydalanacak" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN ONAY VERDİĞİ RAKAM

Konuyla ilgili bir kulis bilgisi de Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan geldi. Burhan, "Emekli maaşı konusuyla ilgili hem AK Parti ile hem bakanlık kaynakları ile görüştüm. En düşük emekli maaşının 12 bin TL olması noktasında uygun bulduklarını belirttiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi rakamı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve açıklanacak" ifadelerini kullandı.