En hızlı kara para süper lüks otoda! Ekonomiye milyarlarca liralık zarar

Kara para baronları anlaştıkları ya da kurdukları süper lüks otomobil galerileri üzerinden milyarlarca liralık kayıt dışı parayı sisteme sokuyor. 20 milyon TL değerindeki bir otomobil 2 ayda çete üyelerinden oluşan 10 ayrı kişi üzerinden geçerek 60 milyon TL değere ulaşıyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarının üzerine tüm gücüyle gitmeye devam ediyor. Bakan Mehmet Şimşek önceki gün düşük vergi ödeyip süper lüks otomobillere sahip olan mükelleflerle ilgili çalışma başlatılacağını duyurdu. Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kâr dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildiği, incelenen 780 aracın ise mükellef olmayan kişiler üzerine kayıtlı olduğu ve bu kişilerin hiçbir gelir kaynağının da bulunmadığı açıklandı. Aldığımız bilgiye göre; bakanlık vergi kaçakçılığından ziyade, lüks otomobil satışı ile kara para aklayanların peşinde… Bunun üzerine lüks otomobil satışı ile nasıl kara para aklandığını ve sistemin büyüklüğünü araştırdık.

MAIL ORDER VE KRİPTO

Bilindiği üzere sanal kumar, uyuşturucu veya silah kaçaklığı ile elde edilen kayıt dışı paralar en çok lüks mülk satışları ile aklanıyor. En kolay yöntem ise süper lüks otomobil ticareti… Çünkü rakamlar oldukça yüksek… Özellikle kalbur üstü semtlerde sadece ‘tabela galerisi’ olan işletmeler olduğu ve işletmelerin araba satışından ziyade kara para aklama merkezi hâline geldiği biliniyor. Teknolojinin de gelişimiyle kara para sıklıkla mail order ve kripto hâliyle galeriye transfer ediliyor ve ticaret başlıyor.

1 ARABA 10 EL DEĞİŞTİRİYOR

Örneğin 20 milyon liralık ikinci el bir Ferrari markalı otomobil, galeriden çete üyesine kâğıt üzerinde satılıyor. Bu satış işlemi 2 ayda 10 kez gerçekleşiyor. Yani bir süper lüks otomobil, kısa süre içinde 10 farklı kişi üzerinden geçiyor. Üzerlerine paravan şirketi kurulan çete üyeleri kendi aralarından al-sat yapıyor. Son olarak aynı otomobil galeriye 2 ay sonra geri dönüyor. Ancak bu defa bedeli 60 milyon TL olarak… Böylece 40 milyon liralık kara para sistemde aklanmış oluyor. Bu yöntem uzun yıllardır Türkiye’de işliyor. Emniyet güçleri ve ilgili bakanlıklar tüm güçleriyle kara para baronlarına operasyon düzenliyor.

BAKANLIK DEFTERLERİ İNCELESİN

Sektörün önemli isimleri kara para sistemi ile ilgili gazetemize şu açıklamayı yaptı: Bu yıllardır işleyen bir yöntem. Ancak kripto işi yeni yeni başladı. Parayı nakit olarak yurt dışından getirmek veya banka aracılığıyla sokmak mümkün değil. Bu nedenle mail order ya da kripto kullanılıyor. Büyük ve ismi bilindik şirketler bu işlere girmeyebilir. Ancak bunlar dışında, süper lüks otomobil satan bayilerin defterine bakılmalı. Zaten neredeyse tamamı mafyanın elinde… Kime ne kadara hangi araba satıldı, arabanın piyasa değeri ne, araba son 2-3 ayda kaç kez el değiştirdi ve galeriye kaç liraya döndü kontrol edilmeli. Milyarlarca liralık kara para aklandığı ortaya çıkacak. Öte yandan büyük dünya markalarının çok değerli saatleri ile de kara para aklama işlemleri yapıldığını duyuyoruz.