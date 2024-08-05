Enflasyon öncesi yüksek tansiyon! Dolar ve Euro'da rekor denemesi

Dolarda son dakika! Küresel piyasalarda risk iştahının düşmesi iç piyasaya yansıdı. 5 Ağustos 2024 dolar fiyatı bankalar arası piyasada 33,30 TL’yi aşarak yeni rekorunu test etti. Euro fiyatı 36,50 TL ile zirve yaptı. Ardından fiyatlarda bir miktar gerileme yaşandı. Dolarda 33,20 destek ve 33,35 direnç olarak takip ediliyor. Gözler bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarında... Analistler; sıkı para politikasının, TL için önemli kalkan olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan gerileme ve “güvenli liman” enstrümanlarına yönelme eğilimi, iç piyasalarda da etkisini gösteriyor. Döviz kurlarında yeni hafta hareketli başladı. TL’de bir miktar değer kaybı dikkat çekerken, dövizde zirveler test ediliyor.

5 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 5 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,30 TL’nin de üzerini test ederek, tüm zamanların rekor seviyelerinden güne başladı. Serbest piyasada da 34,00 TL görüldü. Ardından kurda 33,28 TL seviyelerine yakın denge arayışı devam ediyor. Bu arada Euro da bugün 36,50 TL ile zirve tazeledi.

SIKI PARA POLİTİKASI, KALKAN!..

Analistler, küresel piyasalarda risk iştahında düşüşe ek olarak, jeopolitik risklerdeki artışın da TL’de baskı oluşturduğunu belirtiyor. TCMB’nin artan rezervlerine ve devam eden sıkı para politikasına da dikkat çeken analistler, bu sebeple TL’de daha ciddi değer kaybı beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.

GÖZLER BUGÜN ENFLASYONDA

Bu haftanın en önemli verisi, temmuz ayı enflasyon rakamları olacak. Bugün saat 10.00’da açıklanacak temmuz TÜFE verisinin aylık bazda %3,10 artması ve yıllık enflasyonun ise %61,95 olması bekleniyor. Dolarda bugünkü işlemlerde 33,20 destek ve 33,35 direnç olarak takip ediliyor.