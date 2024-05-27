Ethereum ETF sonrası Bitcoin'i solladı! 2024'te bakın nasıl fark attı

Kripto piyasalarda son dakika! ABD’de ETF onay süreci pozitif devam eden ve ilk aşamayı geçen Ethereum, sadece geçen hafta %30’a yakın arttı. Yeni haftaya 3900 dolardan başlayan Ethereum, yıl başından bu yana %71 yükseldi. Bitcoin’de ise fiyatlar 68 bin 700 dolara yakın seyrederken, 2024 getirisi %62 oldu. ETH, getiride BTC’yi solladı. Peki ETH ETF’leri ne zaman tam onay alacak? Ne kadar para girişi olacak? ETH hedef fiyat ve beklentileri, haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçen haftayı oldukça hareketli geçiren kripto para piyasaları, yeni haftaya daha sakin başlıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, Ethereum ETF’lerine de ön onayın verilmesi piyasaya destek oldu. Yeni haftaya 3900 dolardan başlayan Ethereum’da, son bir haftada yüzde 30’a yakın değer artışı yaşandı. Bitcoin fiyatında işlemler 68 bin 700 dolara yakın seyrederken, 1 haftalık değer artışı yüzde 3,80 ile sınırlı kaldı.

Asıl fark, 2024 getirilerinde ortaya çıktı. ETH’ta yıl başından itibaren yükseliş yüzde 71 olurken; BTC aynı süreçte yüzde 62 getiride kaldı. Böylece ETH, bu yılki kazançlarda bugün itibarıyla lider kripto para oldu.

GÖZLER ARTIK ETHEREUM’DA

Ethereum ETF’lerine onay sürecinin önemine dikkat çeken analistler, “Kurumsal yatırımcılar regülasyon altındaki piyasalarda yatırım yapmak ister. Kripto paralar ise merkezi olmadıkları için güven vermiyor. Dolayısıyla ABD’de SEC tarafından Ethereum ETF’lerinin onaylanması, aynı zamanda güven de verecek ve kurumsal yatırımcılardan Ethereum’a para girişini destekleyecek. Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ETH için verdiği ön onayla birlikte, bu kripto parayı da artık bir emtia gibi konumlandırmış oldu. BTC için de ocak ayında benzer süreçler yaşanmıştı” görüşünü dile getiriyor.

ETH ETF’LERİNE NE KADAR PARA GİRER?

SEC tarafından ikinci onayın gelmesinin ardından ETH ETF’lerine para girişinin başlayacağını belirten analistler, “Bitcoin’e ocak ayında ETF onayı sonrası 16 milyar dolarlık bir para girişi gerçekleşmişti. İlk etapta ETH için de bunun yüzde 25’i kadar, yani 4 milyar dolarlık bir giriş olabilir” görüşünde birleşiyor.

ETH HEDEF FİYAT VE BEKLENTİ

Ancak daha pozitif beklentileri öne sürenler var. Londra merkezli Standard Chartered Bank analistleri, Ethereum'a para girişinin 15-45 milyar dolar bandında olabileceğini ve yıl sonuna kadar ETH fiyatının 8.000 doları bulabileceği tahminini yapmıştı. Bununla birlikte birçok analist, bu tahmini oldukça iddialı bulduğunu dile getiriyor.

ETH için en makul beklenti şu anda, geçmişte görülen “4950 dolar zirvesinin tekrar test edilmesi” olarak öne çıkıyor. Kısa vadede 4.000 dolar hem psikolojik hem de teknik anlamda kritik bir direnç olarak dikkat çekiyor.

Bu arada Ethereum ETF’leri için tam onayın ne zaman geleceği belli olmazken, bu sürecin birkaç hafta ya da ay olabileceği belirtiliyor.