Haberler > Ekonomi > Fiyat düştü, verim arttı, üretici umutlu! Tarladan tam 1 milyon ton çıkacak

Fiyat düştü, verim arttı, üretici umutlu! Tarladan tam 1 milyon ton çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da erkenci mandalina hasadı başladı, verim geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Fiyatlar düşük olsa da yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürürken, ilk ürünler iç pazarın yanı sıra Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Adana'da, 383 bin dönüm alanda mandalina üretimi yapılıyor. Bu yıl Çukurova'da bazı tarım ürünleri don olayından zarar görse de Okitsu, Mihowase, Early ve Primasol gibi erkenci mandalina türleri bu olumsuzluktan etkilenmedi.

YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

Dönüm başına 4 ila 6 ton arasında verim alınan bahçelerde, toplamda 1 milyon tonu aşan bir üretim hedefleniyor. Geçen yıl tarlada kilosu 15-18 TL'den satılan mandalinalar, bu sezon 8 ila 15 TL arasında alıcı buluyor.

Tarım işçilerinin binbir emekle topladığı mandalinalar başta Rusya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Fiyat düşük olmasına rağmen verimin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.

Fiyat düştü, verim arttı, üretici umutlu! Tarladan tam 1 milyon ton çıkacak - 1. Resim

"VERİM ARTIŞI YÜZDE 40-50 ARASINDA"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, erkenci mandalina hasadının ovada yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Zirai dondan birçok ürün olumsuz etkilenirken erkenci mandalinalar bu durumdan kurtuldu. Bu yıl erkenci meyvelerde verim geçen yıla göre en az yüzde 40-50 artmış durumda" dedi.

Fiyat düştü, verim arttı, üretici umutlu! Tarladan tam 1 milyon ton çıkacak - 2. Resim

"FİYAT DÜŞÜK AMA ÜRETİCİ ZARAR ETMİYOR"

Doğan, mandalina fiyatlarının çiftçinin zarar etmeyeceği seviyede olduğunu vurgulayarak, "Şu an Okitsu, Mihowase, Early ve Primasol türlerinin hasadı yapılıyor. Fiyatlar boyuta göre değişiyor; 8 TL ile 15 TL arasında satılıyor. Küçük boy meyveler ya dalında kalıyor ya da düşük fiyattan satılıyor. Ancak yüksek verim sayesinde çiftçi zarar etmiyor" ifadelerini kullandı.

Fiyat düştü, verim arttı, üretici umutlu! Tarladan tam 1 milyon ton çıkacak - 3. Resim

"KALİTE ARTARSA, FİYATLAR DA ARTAR"

Çiftçilerden Mustafa Alkış ise, "Bu yıl meyvenin kalitesi istenilen seviyede değil. Fiyatlar emeği tam karşılamasa da verim fazla olduğu için şimdilik idare ediyoruz. Limon ve portakal bu yıl don nedeniyle neredeyse hiç olmadı" diye konuştu.

