Çankırı'da atıl arazi canlandı! 2.5 ton tohum ektiler, hasat yüz güldürdü

Çankırı’da atıl arazi canlandı! 2.5 ton tohum ektiler, hasat yüz güldürdü

Çankırı'nın Dodurga beldesinde atıl durumda bulunan 30 dekarlık araziye ekilen patateslerin hasadına başlandı. Deneme ekimindeki sonuçlar yüz güldürdü.

Dodurga Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek ve gençlerin tarıma ilgisini artırmak amacıyla Kanarya Mahallesi Yukarı Çayır mevkisindeki 30 dekarlık alana 2,5 ton patates tohumu ekildi.

Çankırı’da atıl arazi canlandı! 2.5 ton tohum ektiler, hasat yüz güldürdü - 1. Resim

İLK MAHSUL ALINDI, BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Patatesin hasadına katılan Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, projenin bölge için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Belediye olarak örnek bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaşıkcı, "Deneme amaçlı ektiğimiz patateslerin ilk mahsulünü toplamaya başladık. Bu projeye destek veren başta Kaymakamımız ve Valimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, beldemizde atıl durumda bulunan toprakları ekonomiye kazandırmak ve benzer etkinliklere zemin hazırlamak." dedi.

Çankırı’da atıl arazi canlandı! 2.5 ton tohum ektiler, hasat yüz güldürdü - 2. Resim

Orta Kaymakamlığından Ağrı'nın Hamur ilçesine atanan Erkan Minuz'a da teşekkür eden Kaşıkcı, "Bu girişimlerin öncüsü olan Kaymakam Minuz'a desteklerinden dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.

Çankırı’da atıl arazi canlandı! 2.5 ton tohum ektiler, hasat yüz güldürdü - 3. Resim

