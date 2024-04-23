Fiyatı yarı yarıya düştü! Dünya devi hissede dolar bazlı %1300 yükseliş hedefi

Elektrikli araç üreticisi TESLA’nın hisseleri 10 ayda 299 dolardan 142 dolara kadar geriledi ve yüzde 52,50 değer kaybetti. Şirket son dönemde işten çıkarmalar ve araç fiyatlarındaki düşüşle mücadele ederken; buna rağmen hisse için 2027 yılına kadar 2000 dolar fiyat hedefi öngörüldü. Bu hedef, dolar bazında %1300’lük getiriye işaret ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son yıllarda elektrikli araç kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye’de hızla artıyor. Birçok marka bu alanda yatırımlarını hızlandırırken; sektörde artan rekabet ve yükselen arz, elektrikli araçların fiyatlarının da gün geçtikçe daha ulaşılabilir seviyelere düşmesine sebep oluyor. Bu durum özellikle büyük üreticiler için problem teşkil etmeye başlıyor. Daha önce bu alanda tekel olan dünya devi şirketler de artan rekabetle birlikte artık daha düşük kazançlar elde edebiliyor.

TESLA HİSSELERİNDE ŞOK DÜŞÜŞ

Forbes tarafından açıklanan 2024 listesinde yaklaşık 205 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak gösterilen Elon Musk’ın Tesla’sı, ABD piyasalarında son günlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. Geçen yıl temmuz ayında 299 dolar seviyesini gören TESLA hisseleri o tarihten itibaren giridği düşüş trendinden kurtulamadı. Bu hafta başında 142 dolara kadar gerileyen TESLA, böylece 10 aylık süreçte yüzde 52,50 değer kaybetti. Şirket hisseleri aynı zamanda son 15 ayın en düşük değerinde…

TESLA HİSSELERİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Toplu işten çıkarmalar, rekabet sebebiyle araçlarda fiyat indirimleri ve çok sayıda TESLA Cybertruck modelinin geri çağrılması, hisse özelinde fiyatları olumsuz etkiledi. FED’in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentiler de ABD borsaları ve teknoloji hisseleri genelinde fiyat düşüşlerini beraberinde getirdi. NASDAQ teknoloji endeksindeki son bir aylık gerileme yüzde 5,7’yi buldu. Kısa vadeli bu gelişmelere rağmen bazı analistler uzun vadede TESLA hisseleri için pozitif görüş aktarıyor.

TESLA HİSSE BEKLENTİ

ABD’nin en büyük borsa yatırım fonu şirketlerinden olan ARK INVEST’in Direktörü Tasha Keeney; kısa vadeli bazı olumuz beklentileri kabul ettiğini belirterek, “Ancak uzun vadeli hikâye, elektrikli araçların daha fazla pazar payına ulaşarak kalıcı hale gelecek olması” şeklinde konuştu. TESLA araçlardaki fiyat düşüşünün, bu modelleri daha rekabetçi ve tercih edilebilir hale getirdiğini belirten Keeney; “Rakiplerin TESLA’ya yetişmesi zor olacak. Otonom araçlar ve robotaksi gibi projelerle de TESLA için önemli” diyor.

TESLA HEDEF FİYAT VE BİLANÇO

ARK INVEST 2027 yılına kadar TESLA hissesi için 2000 dolarlık hedef fiyat öngörüyor. Bu hedef fiyat, son kapanış fiyatı olan 142 dolara göre, yüzde 1300’lük yükseliş tahminine işaret ediyor.

TESLA 2023’ün son çeyreğinde 7,93 milyar dolar kâr açıklamıştı. Şirketin kârı 2022'nin aynı döneminde 3,72 milyar dolar olmuştu. Kârlılıktaki bu artışın büyük kısmının vergi avantajından kaynaklandığını aktaran analistler; 2024 yılı için yüzde 20 artışla, 2,2 milyon adetlik satış öngörüyor.