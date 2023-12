Getir'den dev satın alma! ABD'li rakibini bünyesine kattı

13 Aralık 2023 10:16 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:26

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat şirketleri arasında yer alan Getir, ABD'li rakibi Freshdirect'i satın aldığını duyurdu. ABD'de hizmet veren Freshdirect, yıllık 650 milyon dolar ciroya sahip.

Firmayı ne kadara satın aldığını açıklamayan Getir, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu satın alım, şirketimizin yolculuğunda önemli bir kilometre taşını işaret ediyor ve Getir ile FreshDirect için yeni fırsatlar, genişletilmiş yetenekler ve gelişmiş iş birliği getireceğinden eminiz. FreshDirect üyelerimizi Getir topluluğuna resmî olarak davet etmekten mutluluk duyuyoruz!"

"ÜRÜNLERİ GETİR'E EKLENECEK"

ABD'nin New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde tüketicilere ulaşan FreshDirect; meyve, sebze, et, süt ürünleri ve hazır yiyecek satışı ve hızlı teslimatı yapıyor.

Freshdirect markasının korunması ve New York’un Bronx semtindeki tesisinde faaliyetlerini sürdürmesi beklenirken, Getir uygulamasının içerisine Freshdirect’in ürünlerinin ekleneceği düşünülüyor.

FRESHDİRECT NEDİR?

2002 yılında kurulan FreshDirect, ABD perakende market sektörü için önemli bir firma. New York'a ek olarak, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde hizmet veriyor. Yıllık 650 milyon dolar ciroya sahip olan firmanın Getir tarafından satın alınması, ABD hızlı teslimat pazarı için önem arz ediyor. Getir'in bu satın alma ile ABD pazarında daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.