Gram altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "dananın kuyruğu koptu" dedi

Piyasalar Trump'ın uğradığı suikast girişimiyle sallandı. Gram altın yatırımcıları, yurt içi piyasalarda yaşanacak hareketliliğe kenetlendi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarılar geldi.

Dünya piyasaları eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uğradığı suikast girişiminin ardından hareketlendi. Gram altın yatırımcıları, resmi tatil dolayısıyla yurt içi piyasalardaki değişimi göremedi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için şu tavsiyelerde bulundu:

"TEMMUZ AYI GELDİ, DANANIN KUYRUĞU KOPTU"

"Bu hafta ONS altın tarafında teknik olarak kar satışı gelmesi gerekiyor. Takip ettiğimiz bant aralığı 2350-2450 dolar. ONS altın 2400 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Ağustos ayında yeni rekorlar göreceğiz. Temmuz ayı geldi, dananın kuyruğu koptu.

"ONS ALTIN NEREYE, GRAM ALTIN ORAYA"

Gram altın TL fiyatı fiziki tarafta 2563-2573 lira seviyesinde. Temmuz ayını önemsiyorduk. Yeni rekorlara hazır alın. Her ay yükseliş trendinin devam edeceği gram altın var. ONS altın nereye, gram altın oraya. Yatırımcıların bunu takip etmesi lazım.

"NAKİTE İHTİYACIN YOKSA, BOZDURMAK İÇİN ACELE ETME"

Elinde altın bulunan yatırımcılara uyarımız şu. Yıl sonunda 3000-3500 aralığındaki beklentimiz devam etmekte. Eğer nakite ihtiyacın yoksa, bozdurmak için acele etme.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bitcoin 62 bin 820 dolar seviyesinde. Neden bu kadar yükseldi. Malum Trump'a karşı suikast girişimi oldu. Donald Trump'un suikast girişimi agresif yükselişe sebep oldu. Çünkü Trump, kripto piyasalarını destekleyen bir profil çiziyor."