Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Gram altında beklenen ralli başladı! İslam Memiş her hafta yeni bir rekor bekliyor

Gram altında beklenen ralli başladı! İslam Memiş her hafta yeni bir rekor bekliyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Gram altında beklenen ralli başladı! İslam Memiş her hafta yeni bir rekor bekliyor

Ekonomi Haberleri

Altın piyasalarında temmuz ayıyla birlikte beklenen yükseliş başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında her hafta yeni bir rekor beklediği belirtti. Piyasalarda 2500 TL'nin üzerinde seyreden gram altında çekilmelerin de yaşanabileceğini belirten Memiş, bunu alım için bir fırsat olarak gördü.

Gram altın piyasalarında yükseliş trendi devam ediyor. Rekor üzerine rekor kıran gram altında yatırımcılar, alım için fırsat kolluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım vardı" diyerek yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

Gram altında beklenen ralli başladı! İslam Memiş her hafta yeni bir rekor bekliyor - 1. Resim

2500 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

"Yine altın fiyatları bir buçuk ayın zirvesinde. Temmuz ayını bekliyorduk altın fiyatlarından yükseliş trendleri için, temmuz geldi ve yükselişler başladı. Haziranda 2400 TL seviyesinde gram altın. Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım vardı. Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2511 lira seviyesinde.

Gram altında beklenen ralli başladı! İslam Memiş her hafta yeni bir rekor bekliyor - 2. Resim

"GERİ ÇEKİLME OLABİLİR"

Bu hafta 2450-2520 lira aralığını gram altın fiyatını takip edeceğim seviyelerdir. Özellikle gram altın yatırımcısı bu haftanın özelinde ONS altın nedenli bir geri çekilme olabilir. 2470 diyebiliriz, buraları tekrar alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Altının yönü yukarı.

Gram altında beklenen ralli başladı! İslam Memiş her hafta yeni bir rekor bekliyor - 3. Resim

HER AY YENİ BİR REKOR BEKLİYOR!

Temmuz ayı geldi altın fiyatlarındaki yükseliş başladı, her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam eden altın piyasasıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira aralığı olduğu için 2500 lira seviyesinin altındaki rakamları ucuz görmeye devam edeceğiz."

Gram altında beklenen ralli başladı! İslam Memiş her hafta yeni bir rekor bekliyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi Di Maria'da yeni gelişme! Arjantinli'nin yeni takımı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitcoin ve altın için sinyali verdi! Powell'dan faiz indirimi için kritik açıklama - EkonomiPowell'dan faiz indirimi için kritik açıklamaGiresun'da dolmuş ve servis ücretlerine zam - EkonomiGiresun'da dolmuş ve servis ücretlerine zamÖzgür Özel'den asgari ücret çağrısı! Akşam 21.00'i işaret edip herkese çağrı yaptı - EkonomiAsgari ücret zammı için dikkat çeken çağrıBakan Şimşek'i hedef almıştı! Bakanlık'tan CHP'li Ali Mahir Başarır'a cevap - EkonomiBakanlık'tan CHP'li Ali Mahir Başarır'a cevapHSBC'den Türkiye için dikkat çeken büyüme ve yıl sonu dolar tahmini - EkonomiDikkat çeken büyüme ve yıl sonu dolar tahminiYolcular dikkat! THY'den yüzde 50 zam kararı geldi - EkonomiTHY'den yüzde 50 zam kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...