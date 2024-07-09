Gram altında beklenen ralli başladı! İslam Memiş her hafta yeni bir rekor bekliyor

Altın piyasalarında temmuz ayıyla birlikte beklenen yükseliş başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında her hafta yeni bir rekor beklediği belirtti. Piyasalarda 2500 TL'nin üzerinde seyreden gram altında çekilmelerin de yaşanabileceğini belirten Memiş, bunu alım için bir fırsat olarak gördü.

Gram altın piyasalarında yükseliş trendi devam ediyor. Rekor üzerine rekor kıran gram altında yatırımcılar, alım için fırsat kolluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım vardı" diyerek yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

2500 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

"Yine altın fiyatları bir buçuk ayın zirvesinde. Temmuz ayını bekliyorduk altın fiyatlarından yükseliş trendleri için, temmuz geldi ve yükselişler başladı. Haziranda 2400 TL seviyesinde gram altın. Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım vardı. Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2511 lira seviyesinde.

"GERİ ÇEKİLME OLABİLİR"

Bu hafta 2450-2520 lira aralığını gram altın fiyatını takip edeceğim seviyelerdir. Özellikle gram altın yatırımcısı bu haftanın özelinde ONS altın nedenli bir geri çekilme olabilir. 2470 diyebiliriz, buraları tekrar alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Altının yönü yukarı.

HER AY YENİ BİR REKOR BEKLİYOR!

Temmuz ayı geldi altın fiyatlarındaki yükseliş başladı, her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam eden altın piyasasıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira aralığı olduğu için 2500 lira seviyesinin altındaki rakamları ucuz görmeye devam edeceğiz."