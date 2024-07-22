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Haftanın kitapları | Demir kafeste üç erkek çocuk

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Haftanın kitapları | Demir kafeste üç erkek çocuk

Ekonomi Haberleri

Haftanın kitaplarında bu hafta “Sınırdaki Okul”, “Beyniniz Sizle Oyun Oynuyor” ve "Aynadan Yansıyan Hatıralar: Benim Güzel Günlüğüm” okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. Macar yazar Géza Ottlik’in tek romanı “Sınırdaki Okul”, “Beyniniz Sizle Oyun Oynuyor” ve  Erden Kıral, “Aynadan Yansıyan Hatıralar: Benim Güzel Günlüğüm” adlı eser ve okurları bekliyor.

DEMİR KAFESTE ÜÇ ERKEK ÇOCUK

1956 Macar Ayaklanması’ndan üç sene sonra yayınlanan ve sansasyon oluşturan Macar yazar Géza Ottlik’in tek romanı “Sınırdaki Okul”, ilk defa Can Yayınları etiketiyle Türkiye’deki okurla buluşuyor. On yaşlarındaki üç erkek çocuğun askerî okulda uğradığı şiddeti mevzu edinen aykırı eser, bir toplumun psikolojik tahlili mahiyetinde... Kitapta, ağır disiplinle şekillendirilmiş militarist eğitimin karanlık yüzüyle karşılaşan çocuklar, kısa zaman içinde burada ailelerinin yanında öğrendikleri nezakete, şefkate ve tevazua yer olmadığını idrak ediyorlar. Böyle bir atmosferde, çocukların masumiyetlerini kaybetmesi kaçınılmaz oluyor…

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DÜNYAYI ALGILAMADA "BEYİN OYUNLARI"

“Beyniniz Sizle Oyun Oynuyor” adlı eser, en önemli organlarımızdan birini ve dolayısıyla kendimizi tanımaya çağırıyor. Bilişsel Nörobilimci ve Klinik Psikolog Albert Moukheiber’in Kronik Kitap etiketiyle neşredilen eseri, dünyayı algılamadan beynin “haylaz” rolünü ortaya koyuyor. “Çünkü dünyayı olduğu gibi görmüyoruz, onu zihnimizde yeniden inşa ediyoruz” vurgusuna sahip eserde, kognitif yani idrake dayalı ön yargılarla mücadele etmek için ipuçları veriliyor. Kitapta sosyal ağların üzerimize enformasyon bombaları attığı günümüzde kendimize çok fazla güvenmememiz ve düşünme safhalarımızdan şüphe duymamız gerektiği gibi fikirler de savunuluyor.  

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KIRAL'DAN FİLM KESİTİ GİBİ HATIRALAR

“Bereketli Topraklar Üzerinde” ve “Hakkâri’de Bir Mevsim” gibi filmlerin yönetmeni Erden Kıral, “Aynadan Yansıyan Hatıralar: Benim Güzel Günlüğüm” adlı eserinde hayatından süzülen hatıraları okura sunuyor. Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflarda yerini tekrar alan kitap; yönetmenin Yılmaz Güney’le çatışmasından sıkıyönetim zamanlarında film çekmenin zorluklarına, bütün kısa filmlerini kaybetmesinden yurt dışında yaşadığı enteresan olaylara kadar dolu dolu geçen yıllarını kendi fikri çerçevesinden ele alıyor. Kıral, hatıralarını aynı zamanda yönetmen gözüyle kurguluyor; metinlerle film seyrettiriyor.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
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