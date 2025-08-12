Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hem gazda hem petrolde önemli geçiş noktasıyız! BTC ile 4,5 milyar varil petrol taşındı

Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana süren savaş, Avrupa’ya petrol ve gaz sevkiyatını sekteye uğratırken, İsrail’in Gazze soykırımı, İran-İsrail arasındaki gerilimin de etkisiyle Kızıldeniz güzergâhında yaşanan sıkıntılar ticari rotaları da değiştirdi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Türkiye’nin boru hatları Avrupa’ya yapılacak sevkiyatta daha da stratejik hâle geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı raporuna göre işletmeye alındıkları günden itibaren Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile Rusya ve Karadeniz’den geçen boru hattı TürkAkım üzerinden Avrupa’ya yapılan sevkiyat 113 milyar metreküpü geçti. BOTAŞ sistemine ilk doğalgaz akışı 2018 Haziran ayı sonunda başlandı.

Hem gazda hem petrolde önemli geçiş noktasıyız! BTC ile 4,5 milyar varil petrol taşındı - 1. Resim

2025 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 33,2 milyar metreküp doğalgaz alımı gerçekleştirildi. TANAP projesinin Avrupa bağlantısı ise 2019 yılında devreye girdi. Bu kapsamda TANAP üzerinden Avrupa’ya 2025 yılı mayıs ayı sonuna kadar yaklaşık 47,22 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirildi. Aynı yılda faaliyete geçen bir diğer hat olan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ile de Avrupa’ya 66 milyar metreküp doğalgaz taşındı.

Ayrıca Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC), başta Azeri petrolü olmak üzere Hazar bölgesinde üretilen petrolün emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun bir şekilde dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağladı. Bu kapsamda BTC hattından 2025 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla toplamda yaklaşık 4,5 milyar varil petrol 5.982 tanker vasıtasıyla dünya pazarlarına taşındı. 

