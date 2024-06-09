Hesaplarınızı hemen kontrol edin! 4,8 milyar TL'lik ödeme bugün hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Haziran ayına dair toplam 4,8 milyar TL'lik yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığı ve engelli aylığına dair açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, Haziran ayı ödemelerini bekleyenleri yakından ilgilendiren açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

4,8 MİLYAR TL'LİK ÖDEME HESAPLARDA

Bakan Göktaş, yaklaşık 2,7 milyar TL tutarındaki yaşlı aylıklarını ve yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

Göktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."