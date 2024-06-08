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Haberler > Ekonomi > Hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 5 milyar TL'lik destek ödemeleri bugün yatıyor

Hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 5 milyar TL'lik destek ödemeleri bugün yatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 5 milyar TL&#039;lik destek ödemeleri bugün yatıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından 5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Yapılan paylaşım şöyle:

"5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık.

Hayırlı ve bereketli olsun."

Hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 5 milyar TL'lik destek ödemeleri bugün yatıyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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