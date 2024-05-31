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Haberler > Ekonomi > Çiftçiler dikkat, hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesapta

Çiftçiler dikkat, hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesapta

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çiftçiler dikkat, hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesapta

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Türkiye'de bulunan 2 milyonu aşkın çiftçiye müjdeli haber geldi. Bakanlık çiftçilerin hesaplarına bugün 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin aktarılacağını duyurdu.

Çiftçilere 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 milyon 54 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

BUGÜN ÇİFTÇİLERİN HESAPLARINDA

Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

KALEM KALEM TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı. Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Çiftçiler dikkat, hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesapta - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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