Tarım işçisinin üzerine yıldırım düştü
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sivas’ta bir tarım işçisi arazide çalıştığı esnada üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan tarım işçisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir’den patates ekimi yapmak için Sivas’a gelen O.D. (28), traktörle birlikte tarlada çalıştı. Traktörden indiği sırada üzerine yıldırım düşen O.D. ağır yaralandı.
Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hafik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, yapılanan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan O.D.‘nin tedavisi sürüyor.