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Tarım işçisinin üzerine yıldırım düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarım işçisinin üzerine yıldırım düştü
Nevşehir, Sivas, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta bir tarım işçisi arazide çalıştığı esnada üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan tarım işçisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir’den patates ekimi yapmak için Sivas’a gelen O.D. (28), traktörle birlikte tarlada çalıştı. Traktörden indiği sırada üzerine yıldırım düşen O.D. ağır yaralandı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hafik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, yapılanan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan O.D.‘nin tedavisi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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