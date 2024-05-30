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İşçi inşaatın 3. katından düştü, o anlar kameralarda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çorum, Alaca, Iş Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da bir inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı. İşçinin düşme anı kameralara yansıdı. Görüntülerde işçi düştükten sonra arkadaşlarının yardıma geldiği anlar da görülüyor.

Çorum'un Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir inşaatta kalıpları söken yabancı uyruklu H.V. (27), dengesini kaybederek üçüncü kattan tuğlaların üzerine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan işçinin inşaattan düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, işçinin düştükten sonra arkadaşlarının yardıma gelmesi de görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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