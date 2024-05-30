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Elini ekmek makinasına kaptıran işçinin parmağı koptu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elini ekmek makinasına kaptıran işçinin parmağı koptu
Iş Kazası, Sağlık Ekipleri, Soruşturma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalıştığı sırada elini ekmek makinesine kaptıran işçinin parmağı koptu.

Osmancık OSB'de bulunan unlu mamuller fabrikasında çalışan 25 yaşındaki E.Ö isimli genç, çalıştığı sırada sol elini ekmek makinesine kaptırdı.

İŞARET PARMAĞI KOPTU

Yaşanan olayda gencin sol elinin işaret parmağı koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da Ankara'ya sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da acil ameliyata alınan genç işçinin kopan parmağı yerine dikildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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