Bir buçuk metrelik yılanı elleriyle yakaladı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mayıs 2024 09:26 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 09:31 - Güncelleme:

Yılan, Antakya, Hatay Bşb, Haber

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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir inşaat alanına giren bir buçuk metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.