Bir buçuk metrelik yılanı elleriyle yakaladı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir inşaat alanına giren bir buçuk metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde bir inşaat alanına yaklaşık bir buçuk metrelik yılan girdi. İnşaat alanına giren yılanı gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI
Kısa sürede eve gelen ekipler, inşaat alanı içindeki yılanı çıkarttı. Ekiplerin yılanı çıkarttığı ve doğal yaşam alanına bıraktığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Yılanı kısa sürede çıkaran ekipler, daha sonra yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı