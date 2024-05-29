Ankara'nın bir ilçesinde 'yılan' paniği! Her yerden çıkıyorlar, boyları 2 metre...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi sakinleri, yollarda ve parklarda görülen yılanlar nedeniyle büyük panik yaşıyor. Boyları 2 metreyi aşan yılanlar özellikle anne-babaları endişelendirirken, vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, Türkiye'nin birçok bölgesinde gündem oldu. Son haber ise Ankara'dan geldi.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesinde parklarda ve yollarda görülen yılanlar, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Son bir haftada 10'dan fazla yılan görülen mahallede panik artarken, yılanların boyunun 2 metreyi geçtiği belirtildi.

Özellikle çocuk parklarında görülen yılanlar ebeveynleri tedirgin ederken, aileler çocuklarını parklara göndermeye çekindiklerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri, yetkililerden yılanlar konusunda çözüm bulunmasını istedi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE GİREN YILANA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Hatay’ın Hassa ilçesinde ise çamaşır makinesinin içine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Zekeriya Çakallı, evinde bulunan çamaşır makinesinin içindeki yılanı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi, olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen ekipler, çamaşır makinesinin içinde olan yılanı çıkarttı.

Yılanın kutuların içerisinden kaçarak çamaşır makinesine girdiğini ifade eden Çakallı, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini dile getirdi.