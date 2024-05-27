Görür görmez telefona sarıldı! Ağacın üzerinde ilerledi, tam 2,5 metre

Elazığ'da bir ağacın üzerinde görüntülenen 2,5 metre uzunluğundaki yılan görenleri hayrete düşürdü. Yılanı görüntüleyen Gökhan Elitaş, "O anda ben de tedirgin oldum. Yılanı uzaktan cep telefonu ile görüntüledim. Daha sonra hayvanlarımla bölgeden uzaklaştım" dedi.

Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması ile birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyü mevkisinde koyun otlatan Gökhan Elitaş, ağaçta gördüğü yılan karşısında şaşkına döndü.

Alıç ağacındaki yılanın kuş avlamak için ağaçta ilerlediğini düşünen Elitaş, cep telefonu ile yılanın o anlarını kayda aldı.

"BEN DE TEDİRGİN OLDUM"

Besici Elitaş, Bahadırlar köyünde yaşadığını, koyunlarını otlatmak için zaman zaman Beyelması köyünde derenin bulunduğu alana gittiğini söyledi. Hayvan otlatırken birkaç koyunun korkuyla kaçıştığını fark ettiğini anlatan Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çevrede yabancı bir hayvan olduğunu anladım. Sağa sola baktığımda alıç ağacının tepesinde büyük bir yılan olduğunu gördüm. O anda ben de tedirgin oldum. Yılanı uzaktan cep telefonu ile görüntüledim. Daha sonra hayvanlarımla bölgeden uzaklaştım."

Elitaş, hayvanlarını otlatmak için sürekli gittiği bölgede daha önce de yılan gördüğünü ancak bu boyuttaki bir yılanla ilk kez karşılaştığını belirtti.

BİR PANİK DE KOCAELİ'DE

Öte yandan Kocaeli'nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde görülen iki farklı yılan da paniğe sebep oldu.

Gölcük Sanayi Sitesi'ndeki inşaat halindeki binada yılan olduğunu gören vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden alarak, doğal yaşam alanına bıraktı. Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de yılan görüldü. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüde yılanın bahçe kapısının altından çıktığı anlar yer aldı.

Dün akşam saatlerinde ise İzmit Hatipköy Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarılmıştı.