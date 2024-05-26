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Kentler diken üstünde! Metrelerce uzunlukta yılanlar panik yaşattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kentler diken üstünde! Metrelerce uzunlukta yılanlar panik yaşattı
Yılanlar, Kastamonu, Çanakkale, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havaların ısınmaya başlamasıyla vatandaşları yılan korkusu sardı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürekli görülen yılanlar tedirginliğe neden oldu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ise bir aracın motor kısmına giren yılan paniğe neden oldu. Yakalanan engerek yılanı doğaya geri salındı. 

Havalar ısındı, yılanlar kendisini göstermeye başladı. 

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yerleşim yerlerine giren yılanlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Son olarak Başören köyünde yola çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İLÇE KAMÇI YILANI YÜZÜNDEN DİKEN ÜSTÜNDE

Görüntülenen yılanın kamçı yılanı olduğu ve zararsız olduğu öğrenildi.

Kentler diken üstünde! Metrelerce uzunlukta yılanlar panik yaşattı - 1. Resim

İlçede son günler sık sık görülen yılanlar vatandaşları ise tedirgin ediyor.

BİR YILAN HABERİ DE ÇANAKKALE'DEN

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde kamyon garajında bir otomobilin motor kısmına zehirli engerek yılanı girdi. Engerek yılanı Yıldıray Orhun tarafından kontrollü bir şekilde yakalandı. Zehirli engerek yılanının yakalanmasının ardından yaşanan kısa süreli panik sona ererken, çevre esnafı da rahat nefes aldı. Yakalanan yılan zarar verilmeden doğaya geri salındı.

Kentler diken üstünde! Metrelerce uzunlukta yılanlar panik yaşattı - 2. Resim

Engerek yılanını yakalayan Yıldıray Orhun, “Kamyon garajında satılık bir aracımız vardı. Aracın başı kalabalıktı. Ne oldu diye sordum. Yılan var dediler. Aracın ön kaputu açıktı.

Kentler diken üstünde! Metrelerce uzunlukta yılanlar panik yaşattı - 3. Resim

Yılan radyatör boşluğuna girmiş. Canlı hayvanı öldürmek günahtır dedim. Sopayla yılan çıkardım. Sopayla yerde başını bastırıp yakaladım. Öldürmedim. Suya bıraktım” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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