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Görenler hayret etti! Arabanın jantındaki 1 metre yılanı korkusuzca çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa, Yılan, Cesaret, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da park halindeki araçta yılan çıktı! Çevredeki vatandaşlar paniğe kapılırken, korkusuz bir vatandaş yılanı janttan çıkarttı. Yılanı cesurca tuttuğunu görenler hayret etti.

Manisa'da park halindeki bir araçta yılan olduğu fark edildi. Şehzadeler ilçesinde Valilik binası önündeki araçta çıkan yılan nedeniyle çevredeki vatandaşlar paniğe kapıldı. 

YILANI PROFESYONELCE YAKALADI

Vatandaşlar birbirlerine yılanı gösterirken, arabanın jantındaki yılanı korkusuz bir vatandaş profesyonelce çıkardı. 

AĞZINDAKİ SİGARAYI BIRAKMA GEREĞİ DAHİ DUYMADI

Vatandaş ağzındaki sigarasını bırakma gereği bile duymadan korkusuzca yılanın kuyruğunu tuttu ve havaya kaldırarak çevredekilere gösterdi.

Bazı vatandaşlar bu cesur hareketi alkışlarken, çevreden "Adamdaki cesarete bak. Helal olsun sana" dedi.

Cesur vatandaş ise çıkardığı yılana bakıp “Hay maşallah", diyerek yaklaşık 1 metre boyundaki hayvanın uzunluğuna dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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