Eve giren yılan yürekleri ağza getirdi! Ekipler zor yakaladı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Mersin’in Erdemli ilçesinde bir eve giren yılan korkuya sebep oldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden itfaiye ekipleri, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
Kargıpınarı Mahallesi'nde bir evde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Söz konusu adrese gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yılanı yakaladı. Yılan, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı