Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eve giren yılan yürekleri ağza getirdi! Ekipler zor yakaladı

Eve giren yılan yürekleri ağza getirdi! Ekipler zor yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eve giren yılan yürekleri ağza getirdi! Ekipler zor yakaladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir eve giren yılan korkuya sebep oldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden itfaiye ekipleri, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Kargıpınarı Mahallesi'nde bir evde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve giren yılan yürekleri ağza getirdi! Ekipler zor yakaladı - 1. Resim

Söz konusu adrese gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yılanı yakaladı. Yılan, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var - GündemKonya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği varBalıkesir'de motokuryeler Ata Emre için isyan etti! Sokaklar doldu taştı - GündemBalıkesir'de motokuryeler Ata Emre için sokaklara döküldüOrdu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül oldu - GündemOrdu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül olduDüzce'de feci kaza! Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var - GündemTıra çarpan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar varAna gibi yâr olmaz... Herkes annesini hatırlarken, onlar evlatlarını özlüyor - GündemAna gibi yâr olmaz... Anneler günü kutlu olsunBulgar Spasovi’ye ikiz anneler günü hediyesi - GündemBulgar Spasovi’ye ikiz anneler günü hediyesi
Sonraki Haber Yükleniyor...