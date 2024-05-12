Eve giren yılan yürekleri ağza getirdi! Ekipler zor yakaladı

Konya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var

Balıkesir'de motokuryeler Ata Emre için sokaklara döküldü

Ordu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül oldu

Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var

Ana gibi yâr olmaz... Anneler günü kutlu olsun