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Van'da Türkiye’nin en zehirli yılanı görüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Van, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı’nda Türkiye’nin en zehirli yılanlarından redde engerek yılanı görüntülendi.

İpekyolu ilçesinde 3 bin 204 metre yüksekliğiyle Van’ın ikinci yüksek doruğu olan Erek Dağı’nda redde engerek yılını görüntülendi.

"VAN'DA DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞTİ"

Dağda gezerken Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanını görüntüleyen Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar, “Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanı, daha önce Hakkari ve Ağrı’da görülmüştü. Van’da daha önce görülmemişti. Ben rastlandım ve görüntüledim. Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir. Doğa fotoğrafçısı arkadaşlarıma sesleniyorum, siz de nadiren bulunan bu hayvan türüne denk gelebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun” ifadelerini kullandı.

Van'da Türkiye’nin en zehirli yılanı görüldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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