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Suikast mı kaza mı? Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suikast mı kaza mı? Reisi&#039;yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı
İran, Helikopter, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ön inceleme raporunu yayımladı. İlk belirlemelere göre kazada herhangi bir şüpheli durumun olmadığı belirtildi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza yapmasından sonra başlattığı araştırmaya ilişkin ön inceleme sonuçlarını yayımladı.

ROTA DEĞİŞTİRİLMEDİ

Raporda, kazaya ilişkin teknik ve genel anlamdaki bilgi ve bulguların toplanarak değerlendirildiği kaydedilerek, bazı verileri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu anlatıldı. Paylaşılan ön değerlendirme raporunda, helikopterin önceden belirlenen rotada yoluna devam ederek uçuş rotasını değiştirmediği, pilotun ise kazadan bir buçuk dakika önce diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği belirtildi.

Suikast mı kaza mı? Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı - 1. Resim

KURŞUN VB. CİSİM İZİNE RASTLANMADI

Söz konusu raporda, kaza yapan helikopterin parçalarında kurşun veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığı aktarılarak, düşüş sonrasında helikopterde yangın çıktığı kaydedildi. Bölgenin engebeli, havanın soğuk ve sisli olmasının arama kurtarma çalışmalarının uzamasına neden olduğuna işaret edilen raporda, kaza mahalline ancak sabaha doğru ulaşılabildiği belirtildi.

Raporda, kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı. Araştırmanın kesin sonuçlarının incelemenin tamamlanmasının ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.

Suikast mı kaza mı? Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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