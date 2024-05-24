Devriye gezen bekçiler fark etti! Minibüste çok sayıda tarihi küp ele geçirildi

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Amasya’da gece devriye gezen bekçiler, bir minibüste arama yaptı. Araçta 26 adet çeşitli ebatlarda tarihi küp ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya il merkezinde gece devriye yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir minibüste çok sayıda küp olduğunu fark etmeleri üzerine durumu amirlerine bildirdi.

26 ADET KÜP BULUNDU

Tarihi eser kaçakçılığı olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri sevk edildi. Minibüsün arka kısmında yapılan aramada toplam 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Minibüste bulunan B.S, F.U ve R.H gözaltına alındı. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tahkikat başlatıldı. Küplerin 1’inin Roma, 2’sinin Bizans, 23’ünün de Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü küplerin görüntülerini basınla paylaştı.