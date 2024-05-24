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Devriye gezen bekçiler fark etti! Minibüste çok sayıda tarihi küp ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Devriye gezen bekçiler fark etti! Minibüste çok sayıda tarihi küp ele geçirildi
Amasya, Tarihi Eser, Kaçakçılık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya’da gece devriye gezen bekçiler, bir minibüste arama yaptı. Araçta 26 adet çeşitli ebatlarda tarihi küp ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya il merkezinde gece devriye yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir minibüste çok sayıda küp olduğunu fark etmeleri üzerine durumu amirlerine bildirdi.

26 ADET KÜP BULUNDU

Tarihi eser kaçakçılığı olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri sevk edildi. Minibüsün arka kısmında yapılan aramada toplam 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi.

Devriye gezen bekçiler fark etti! Minibüste çok sayıda tarihi küp ele geçirildi - 1. Resim

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Minibüste bulunan B.S, F.U ve R.H gözaltına alındı. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tahkikat başlatıldı. Küplerin 1’inin Roma, 2’sinin Bizans, 23’ünün de Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü küplerin görüntülerini basınla paylaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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