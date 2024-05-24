Düğün yapacaklar dikkat! Altındaki düşüş, son fırsat…

Altında son dakika! 24 Mayıs gram altın fiyatı 2415 TL ve ons altın fiyatı 2330 dolardan güne başlıyor. FED’e dair belirsizliklerle birlikte, altında zirve seviyelerden %5 gerileme yaşandı. Goldman Sachs CEO'su “FED’in bu yıl faiz indirmeyeceğini” öne sürdü. Rusya’dan da İngiliz hedeflerinin vurulabileceği yönünde gelen açıklamalar dikkat çekti. Altın Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “Düğün mevsimi öncesinde bu düşüşler altında alım fırsatı” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında yaşanan gerileme özellikle düğün sezonu öncesinde alım yapacakları heyecanlandırdı. Hafta başında İran’daki helikopter kazasının jeopolitik riskleri artırmasıyla birlikte rekor kıran altın fiyatları, ardından ortamın sakinleşmesiyle birlikte düşüşe geçmiş; “şahin” tonajlı FED tutanakları ve faiz indirimini desteklemeyen ABD verileri ile birlikte düşüş hız kazanmıştı.

Düğün hazırlığı yapanlar “altın daha fazla düşecek mi”, “altın alınır mı”, “altın ne zaman yükselecek” gibi aramalar yaparken; uzmanlardan, bu düşüşün değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

24 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 2415 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2425 TL-2475 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 16 TL, yarım altın 8 bin 25 TL ve tam altın da 16 bin TL’den satılıyor.

24 MAYIS ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2330 dolara yakın devam ederken; altın fiyatlarında hafta başında görülen zirve seviyelerden gerileme yüzde %5 olarak gerçekleşti. Öte yandan dolar endeksi 10 gün sonra tekrar kritik 105,00 seviyesini aştı. ABD para birimindeki bu güçlenme, paritelerle birlikte ons altını da baskıladı.

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Bu hafta FED tutanaklarında “faiz indirimlerinin ötelenebileceği” şeklinde açılamalar geldiğini hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk; “Hafta sonunda İran’daki helikopter kazasının da normal bir kaza olduğunun açıklanması, jeopolitik riskleri bir miktar düşürdü. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise bölgede daha erken bir faiz indiriminin gelebileceğini söyledi. İç piyasada ise dolar/TL’de geri çekilme ve sakin seyir devam ediyor. Altın ithalatı kotasında da bir miktar gevşeme var. Bütün bunlar bu hafta altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu” diye konuştu.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin devam ettiğini ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da çatışmalarla sürdüğünü aktaran Yıldırımtürk, “Bir yandan merkez bankalarının talebi devam ediyor. Düğün mevsimi yaklaşıyor. Haziranla birlikte fiziki alımlar başlayacak. Eylülden itibaren kurlarda bir hareketlilik söz konusu olabilir. Bütün bunları üst üste koyduğumuza altındaki bu gerileme alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altında 2550 TL seviyeleri kısa vadede ve ilerleyen aylarda da 2750-3000 TL seviyeleri görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bu arada altın fiyatlarını yakından ilgilendiren iki açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Sözcüsü Zakharova, İngiltereye ait silahların Ukrayna tarafından kendilerine yönelik kullanılması halinde, Moskova’nın da İngiliz hedeflerine misilleme yapacağını söyledi.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon da ABD’de enflasyonun yapışkan hale geldiğini belirterek; FED’den bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirtti.