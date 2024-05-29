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Çamaşır makinesine giren yılana ekipler müdahale etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çamaşır makinesine giren yılana ekipler müdahale etti
Hatay, Yılan, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın Hassa ilçesinde çamaşır makinesinin içine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Hatay’ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yaşayan Zekeriya Çakallı'nın evinde bulunan çamaşır makinesinin içerisine yılan girdi. Çamaşır makinesinin içindeki yılanı gören ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKTILAR

Kısa sürede eve gelen ekipler, çamaşır makinesinin içinde olan yılanı çıkarttı. Yılanı kısa sürede çıkaran ekipler, daha sonra yılanı doğal yaşam alanına bıraktı. Yılanın kutuların içerisinden kaçarak çamaşır makinesine girdiğini ifade eden Zikeriya Çakallı, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini dile getirdi.

Çamaşır makinesine giren yılana ekipler müdahale etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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