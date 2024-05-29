20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mayıs 2024 10:40 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 10:42 - Güncelleme:

Merkez Yüreğir, Kalp Krizi, Haber

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Adana’da 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Altun’un 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi.