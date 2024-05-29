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20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi
Merkez Yüreğir, Kalp Krizi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Altun’un 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada, 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden düşüp bayıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Altun’un kalp krizi geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırdı. Altun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KALBİNDE SORUN OLDUĞU İÇİN FUTBOLU BIRAKMIŞ

Mehmet Sultan Altun’un cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi. Altun’un 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi. Acılı aile, evlatlarının futbol sevgisinin onu ölüme götürdüğünü söyledi.

20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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