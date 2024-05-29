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Bomba iddia: Sapanca'daki çiftliğine kapanan Meral Akşener'e, dostları bile ulaşamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bomba iddia: Sapanca&#039;daki çiftliğine kapanan Meral Akşener&#039;e, dostları bile ulaşamıyor
Meral Akşener, İyi Parti, Siyaset, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görevi Dervişoğlu'na devrettikten sonra ortadan kayboldu. Sapanca'daki çiftliğine kapanan Akşener'e, yakın dostlarının bile ulaşamadığı öne sürülüyor.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından genel başkanlık görevi bırakacağını açıklayan Meral Akşener, kısa bir süre önce gerçekleştirilen kongrede İyi Parti Genel Başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu'na devretti.

ÇİFTLİĞİNE KAPANDI

Siyaset sahnesinden çekilen ve uzun süredir sessizliğe gömülen Akşener'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet'in haberine göre Sapanca'daki çiftliğinde yakın aile üyeleriyle vakit geçiren Akşener'e, dostları bile ulaşamıyor. Telefonunu kapattığı öne sürülen Akşener'in yakın zamanda hattını değiştireceği de kulislerde konuşulanlar arasında.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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