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Genel başkanlığı bırakmaya hazırlanan Meral Akşener, AVM turunda görüntülendi

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Gündem Haberleri

Seçimin ardından genel başkanlığı bırakacağını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir AVM'de gezerken görüntülendi.

Önce genel, sonra yerel seçimler... Sandıkta istediğini elde edemeyen İyi Parti'de art arda istifalar yaşanırken Genel Başkan Meral Akşener de son olarak kurultaya gideceklerini ve yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.

AVM GEZİSİ YAPTI

Siyasetten uzaklaşma kararı alan Meral Akşener, Özel Kalem Küdürü Esma Bekar ile bir AVM’de gezerken kameralara yakalandı. Akşener'in mağazalara girip çıktığı ve keyifli olduğu gözlemlendi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimlerinden istediğini alamayan İyi Parti’de istifa çağrılarından sonra Akşener, patisini Olağanüstü Kurultay’a götürme kararı almıştı. Akşener, 27 Nisan’da yapılacak olan genel başkan seçimlerinde aday olmayacağını ilan etmişti. 

Akşener’in kararı sonrası Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Tolga Akalın ve Uğur Poyraz genel başkanlık için adaylığını açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
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