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Meral Akşener köprüleri attı! Teker Teker takipten çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meral Akşener köprüleri attı! Teker Teker takipten çıkıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti lideri Meral Akşener, kurultay sürecine giderken bazı isimleri sosyal medyadaki X hesabından takibi bıraktı.

Genel başkanlığa tekrar aday olmayacağını daha önce açıklayan Akşener’in, Uğur Poyraz ve Tolga Akalın’ı takipten çıktığı ortaya çıktı. Meral Akşener’in bunların yanı sıra İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’u, İyi Parti Gençlik Kollarından Batualp Akalın ve Oğuz Uz’u da takipten çıktığı bildirildi. Akşener, kurultayda destekleyeceği isim olduğu iddia edilen Müsavat Dervişoğlu’nu ve Koray Aydın’ı takipten çıkarmadı. Bu arada kameraların karşısına geçen Müsavat Dervişoğlu “Kongrenin ertelenmesi ya da iptal edilmesi yönündeki gayret ve çabaları ziyadesiyle iyi niyetli bulmakla beraber, şartlara uygun görmüyorum. Sayın Genel Başkan’ımızın gönlü benden yanaysa bundan gurur ve onur duyarım” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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