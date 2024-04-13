İyi Parti'de işler karıştı! Akşener'e 'kongreyi erteleyin' baskısı

27 Nisan’da yapılacak olağanüstü kongrenin ertelenmesi için Akşener’e baskı yapılırken adaylar “Ok yaydan çıktı, ertelenirse tarih affetmez” diyerek bu görüşe karşı çıkıyor.

HABER MERKEZİ / ANKARA - İyi Parti’nin seçimlerde aldığı ağır yenilginden sonra 27 Nisan’da yapılacak olağanüstü kongrede genel başkan adayı olmayacağını açıklayan Meral Akşener’in kongre kararı konusunda yeni bir sürece girdiği belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Akşener’e genel başkanlığı bırakmaması tavsiyesinde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak İyi Parti’den yapılan açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edilerek “Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür” denildi.

Akşener’e, hem teşkilatlardan hem de milletvekillerinden olağanüstü kongrenin iptal edilmesi yönünde de baskı yapıldığı ifade ediliyor. Akşener’in kararından vazgeçmesi veya kongre yapılacaksa bile yeniden genel başkanlığa aday gösterilmesi ihtimali tartışmaya açıldı.

İSTİFALAR BEKLEMEDE

İyi Parti’de yaşanan kongre krizinin, beraberinde yeni istifaları gündeme getirmesi kaçınılmaz olacak. Bazı milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin kongrede ortaya çıkacak tabloya göre, partiden istifa edecekleri belirtiliyordu. Bu doğrultuda Eşref Fakıbaba ve Lütfullah Kayalar’ın önümüzdeki günlerde istifa edecekleri iddia ediliyor.

OK YAYDAN ÇIKTI

Kongrenin iptal edilmesi durumunda ise bu karara itiraz eden genel başkan adaylarından Koray Aydın ve Tolga Akalın’ın yeni oluşumlar dâhil, kendilerine başka bir yol çizecekleri belirtiliyor. Aydın’dan sonra Akalın da kongrenin iptal edilmesi ihtimaline sert tepki gösterdi. Akalın “Artık ok yaydan çıkmış, adaylıklar ilan edilmiş, taraflar ve taraftarlar kendini göstermiştir. Bu saatten sonra yapılacak bir erteleme demokratik geleneklere uymayacağı gibi, toplum gözünde partimizin saygınlığını da yok edecektir. Böyle bir süreç ve karara imza atanlar tarih, millet ve partimiz nezdinde de affedilmeyecektir” dedi.

KODAZ: PARTİ BİTER

Genel Başkan adaylarından Günay Kodaz ise kongrenin iptal edilmesini isteyenlerin ‘Hain’ olduğunu savundu. Kodaz “Böyle bir karar alınırsa İyi Parti biter” diye konuştu. Öte yandan, kongre kararlaştırıldığı tarihte yapılması ve kendisinin aday olmaması durumunda Akşener’in, en güçlü genel başkan adayları arasında sayılan Müsavat Dervişoğlu’nu desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor.