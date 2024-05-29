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İzmir'de husumetlisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de husumetlisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Cinayet, İzmir Adli Tıp Kurumu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk babası, hayatını kaybetti. Kaçan zanlı ise her yerde aranıyor.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5733/2 Sokak'ta yürüyen üç çocuk babası Hayrullah Baş (43), husumetlisi Ö.S. ile karşılaştı. Bu esnada Ö.S., tabancasını çıkartarak husumetlisi Hayrullah Baş'a ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Baş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.S. olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Baş, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Baş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Hayrullah Baş'ın cinayet zanlısı Ö.S.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'de husumetlisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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