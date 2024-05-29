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İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti
Aile, Uyuşturucu, Tartışma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran olay İzmir'de yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki genç anne ve babasını öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Silah seslerine uyanan 13 yaşındaki kız ise odaya girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Tüm ailesi kanlar içinde yerdeydi...

Feci olay akşam saatlerinde, Torbalı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı.

İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - 1. Resim

Tartışma büyüyünce öfkeli evlat eline saldığı silahla anne ve babasına ateş açtı. Talihsiz çift kanlar içinde yere yığılınca Kamil Yılmaz da elindeki silahı başına dayadı ve kendini vurdu. 

İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - 2. Resim

SİLAH SESLERİNE UYANAN KÜÇÜK KIZ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Silah seslerine uyanan ailenin küçük kızı A.D.Y. (13), odaya girdiğinde annesi, babası ve ağabeyini kanlar içerisinde yerde gördü. Hayatının şokunu yaşayan çocuk durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - 3. Resim

EVLERİNDE EVLAT KURŞUNU İLE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne Sevilay Yılmaz ve baba Hikmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kamil Yılmaz ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - 4. Resim

ONLARDAN GERİYE BU FOTOĞRAFLAR KALDI!

Kamil Yılmaz ve Sevilay Yılmaz çiftinden geriye sosyal medya hesaplarında mutlu aile fotoğrafları kaldı.

İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - 5. Resim

Katilleri olan oğullarıyla mutlu aile pozları veren Sevilay Yılmaz'ın oğlunu askere gönderirken sarıldığı pozlar, Kamil Yılmaz'ın da iş yerinde oğluyla çektirdiği fotoğraf yürek burktu.

İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - 6. Resim

Ailesi yok olan kız çocuğu A.D.Y. ise polis ekipleri tarafından dayısına teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - 7. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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