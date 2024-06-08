Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Emekliye bayram ikramiyesi için asgari ücret müjdesi! Özel, Erdoğan'la görüşme öncesi çağrı yaptı

Emekliye bayram ikramiyesi için asgari ücret müjdesi! Özel, Erdoğan'la görüşme öncesi çağrı yaptı

Emeklilere zam öncesi 3 bin TL! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı... Son tarih belli oldu, işte ikramiye ödeme takvimi

Emeklilere zam öncesi 3 bin TL! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı... Son tarih belli oldu, işte ikramiye ödeme takvimi

Kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ikramiye ödemeleri 14 Haziran ve 13 Aralık'ta iki taksit halinde yapılacak.

'Kamu işçilerine 2024 yılı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu.

İKİ TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.