Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ikramiye ödemeleri 14 Haziran ve 13 Aralık'ta iki taksit halinde yapılacak.
'Kamu işçilerine 2024 yılı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu.
İKİ TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı