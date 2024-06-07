Emekliye bayram ikramiyesi için asgari ücret müjdesi! Özel, Erdoğan'la görüşme öncesi çağrı yaptı

Emeklilere bayram ikramiyesinin asgari ücret yani 17 bin TL'ye çıkarılması için CHP lideri Özgür Özel'den çağrı geldi. Özel, "Erdoğan bana değil millete bir müjde versin. Bayram ikramiyesini 1 asgari ücrete, yani 17 bin TL'ye çıksın" dedi.

Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL'lik ikramiye alan milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesinde ikramiyenin hesaplarına aktarılmasını bekliyor. Gelecek hafta yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi öncesi CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken çağrı geldi. Özel, 3 bin TL'lik bayram ikramiyesinin asgari ücrete çıkarılmasını istedi.

İKRAMİYE ASGARİ ÜCRETE ÇIKARILSIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması için çağrı yaptı.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERSİN

Adana Büyükşehir Belediyesi taş binası önünde vatandaşlar bir araya gelen Özel, yaptığı konuşmada, "Buradan hükümete ve iktidara sesleniyorum. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğiz. Bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini 1 asgari ücrete, yani 17 bin TL'ye çıkarmasını öneriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her birinizin sesini ayrı ayrı duyuyoruz" dedi.

"PARADAN 1 SIFIR ATACAĞIZ, SIFIR MAAŞTAN DEĞİL"'

Paradan 1 sıfır atacaklarını söyleyen Özel, "Onlar gibi 6 sıfırı hem ekmekten hem maaştan atmayacağız. Biz sıfırı atarken maaşlardan değil; elektrikten, sudan, ekmekten, gübreden, mazottan, fiyatlardan atacağız. Çok değil bir sıfır atmaya geliyoruz. O bir sıfırı atarak alım gücünüzü 10 yılda 10 kat artıracağız. Maaştan sıfır atmadan mallardan sıfır atmanın yolu Avrupa Birliği yoludur. O yol muasır medeniyetler yoludur. O yol yılda 55 bin dolar milli gelirin yoludur. Söz veriyoruz, milli geliri artıracağız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız. Garibana ilişmeyeceğiz, onları doyuracağız. Söz veriyoruz” diye konuştu.