İDO, Yunan adalarına seferlere başlıyor! İşte bilet ücretleri

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı. Bu kapsamda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 6 Nisan'dan itibaren Samos adası seferlerine başlıyor. Seferihisar-Samos gidiş geliş bilet ücreti 35 euro olarak belirlenirken, Kuşadası-Samos gidiş geliş bilet ücreti ise 41 euro olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde Türk vatandaşlarına vize müjdesi gelmişti. Yunan adalarında Türklere 1 haftalık kapıda vize uygulamasına geçilmişti. Vize müjdesi sonrası İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de dikkat çeken bir karar aldı. İDO, 6 Nisan'dan itibaren Samos adasına sefer düzenlemeye başlayacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

İDO seferleri Seferihisar ve Kuşadası üzerinden gerçekleştirilecek. Seferihisar-Samos gidiş geliş bilet ücreti 35 euro, Kuşadası-Samos gidiş geliş bilet ücreti ise 41 euro olacak.

HAFTADA KAÇ KEZ SEFER YAPILACAK?

Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak. Kuşadası-Samos Seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.

KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Türk vatandaşları 2024 yılında 60 euro kapıda vize ücreti ödeyerek yıl boyunca 7 gün süre ile tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek.

YUNAN ADALARINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Samos Adası’na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olması ve 10 yıldan eski olmaması gerekiyor.