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    İhracatta hedef ülke arttı İsrail listeden çıktı

    İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivillere zulmü sürerken, Ticaret Bakanlığından dikkat çeken bir adım geldi. Bakanlık, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ilave destek uygulanması amacıyla belirlenen ‘hedef ülkeler’ listesinden, İsrail’i çıkardı.

    İhracatta hedef ülke arttı İsrail listeden çıktı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Geçen yılın ihracatı önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, Ticaret Bakanlığı bu yıl rekor tazelemek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda, siyasi ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak ihracatın arttırılması hedefi doğrultusunda firmaların 2024’te yönlendirilebileceği hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda, 2023’te 51 olan ihracatta ‘hedef ülke’ sayısı, 2024 için 56’ya çıkarıldı. Bu sene listeye Bangladeş, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, İspanya, Kamboçya, Portekiz, Tunus, Umman ve Ürdün olmak üzere 11 yeni ülke eklendi. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivillere zulmü sürerken, Ticaret Bakanlığından dikkat çeken bir adım geldi. Bakanlık, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ilave destek uygulanması amacıyla belirlenen ‘hedef ülkeler’ listesinden, İsrail’i çıkardı. İhracata ilişkin hedef ülkeler listesinde bu yıl İsrail’in yanı sıra Arjantin, Irak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mozambik ve Sudan’a da yer verilmedi.

    26 BAŞLIKTA DESTEK

    İhracat destekleri; şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla ürünlerinin yut dışında tanıtılması, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderlerin karşılanması için veriliyor. Bu kapsamda firmalara pazara giriş belgesi desteği, yurt dışı marka tescil desteği, yurt dışı fuar desteği, yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği, tanıtım desteği ve marka desteği gibi 26 ayrı kalemde destek sağlanıyor. Örneğin; şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri, yüzde 50 destekleniyor. Destek oranları hedef ülkelere yönelik giderler için 20 puana kadar artırılabiliyor. Belirtilen oranlar, desteklenen giderlerin hedef ülkelerdeki hedef sektörlere yapılması durumunda ise 5 puan daha ilave edilerek uygulanabiliyor. Destek miktarları, desteğe konu giderlerin yüzde 75’ini aşamıyor.

    DESTEKLENECEK ÜLKELER

    Angola, Almanya, Avustralya, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, BAE, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin, Endonezya, Etiyopya, Ekvador, Fas, Fransa, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İtalya, İspanya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kolombiya, Kenya, Kuveyt, Malezya, Libya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İhracatIsrailEkonomi
    Haberler > Ekonomi > İhracatta hedef ülke arttı İsrail listeden çıktı
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