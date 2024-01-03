İkinci yüzyılda hedef 10 ülke arasında yer almak!

3 Ocak 2024 08:09 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 08:14

Türkiye, 100. yılını rekor ihracat ile kapattı. Aralık ayı ihracatı yüzde 0.44 artışla 23 milyar dolar olurken, 2023 yılının tamamında 255,8 milyar dolar oldu. İhracata en büyük katkıyı otomotiv sektörü verdi. Otomotiv 35 milyar dolarla ihracat şampiyonu olurken, kimyevi maddeler 30,5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 19,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

2023 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıyla açıklandı. Erdoğan, yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ettiğini belirterek, “Önceki yıl, yani 2022’de yüzde 5,5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı ise 2,4 puanla ihracatımızdan geldi. 2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyerek, son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendimizi devam ettirdik. Böylece G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. İhracat tarafında da benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. İlk defa 2021’de yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay, 2022’de yüzde 1,02’ye yükseldi. Geçtiğimiz yılın ilk iki çeyreğinde ise bu oran yüzde 1,03’e çıktı” dedi. Türkiye’nin en büyük baş ağrısının enflasyon olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Üretim, istihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden, enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İKİNCİ YÜZYIL İÇİN YOL HARİTASI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de ikinci yüzyıla Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına girme hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, “Küresel ticaretteki 2 trilyon dolarlık daralmaya rağmen Türkiye’nin ihracatındaki artış trendi 2023’te de devam etti. Türkiye, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 255,8 milyar dolar ihracatla rekor tazeledi. 2028 için 375 milyar dolarlık mal ve 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi ilk ciddi sınavımız olacak. Yol haritamızı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1.400 TL OLSUN

Gültepe, ihracatta finansmana erişimin önemine değinerek, şöyle devam etti: “Finansman ihtiyacının çözümü için, 2023’te önemli bir adım attık. Türkiye’nin millî sermayeli ilk özel bankası olan Türk Ticaret Bankası’nı ihracatçılarımıza kazandırdık. Kamu ve özel 11 bankamızla uygun şartlı finansman için protokol imzaladık. Protokol uyarınca 5 bin civarında firmamız 1,7 milyar dolarlık kredi kullandı. Yeşil dönüşümün finansmanı konusunda da benzer bir iş birliği üzerinde beraberce çalışıyoruz. İstihdama da büyük katkı veren sektörün yeniden rekabetçi düzeye gelebilmeleri için Cumhurbaşkanımızın desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede 700 lira olan asgari ücret desteğinin bin 400 liraya çıkarılmasını talep ediyoruz.”

Devletin desteği devam ettikçe ihracatçıların ulaşamayacağı hedef olmadığını belirten Gültepe, 2024’ü yeni bir rekorla tamamlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

KÜRESEL İHRACATTAKİ PAYIMIZ YÜZDE 1,06

Türkiye, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde her alanda olduğu gibi ihracatta da önemli mesafe katetti.

Türkiye’nin küresel ihracattaki payı 1,06’ya çıktı. Birim ihracat değeri 1,57 dolar oldu.

2023’te ihracat ailesine 18 bin firma daha katıldı. Toplam ihracatçı firma sayısı 120 bine ulaştı.

23 sektör 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

En çok ihracat yaptığımız üç ülke Almanya, ABD ve Irak şeklinde sıralandı. 113 ülkeye ihracatımız artarken 66 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 50’ye çıktı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OVP'NİN ALTINDA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 37,1 düşüşle 6,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. 2023 tamamında ise açık 106 milyar dolar oldu. İhracat 255,4 milyar dolarla OVP tahmininin üzerinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı 106 milyar dolar olarak kaydedildi. 2023 dış ticaret açığı, OVP’de 112 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.