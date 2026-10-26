Adana’nın Saimbeyli ilçesinde çiftçilik yapan Melahat Durmuşoğlu, ilçede bir ilke imza attı. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle ilçenin ilk ahududu bahçesini kuran kadın üretici, beklentinin üzerinde verim aldı. Ahududunun kilosunu 500 liradan satan kadın, meyveyi görenlerin ‘Dağdan mı buldun?', 'Nedir bu?' diye şaşırdıklarını söyledi.

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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde yaklaşık 820 rakımda kurulan ilçede kurulan bahçe, ahududu yetiştiriciliğinin ilk örneği oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Üreten Kınalı Eller" projesi çerçevesinde kadın çiftçilere verilen eğitimler ve sağlanan teknik destekle üretime başlayan Melehat Durmuşoğlu'na, Saimbeyli Belediyesi de bahçenin hazırlanması aşamalarında destek verdi.

Geçen yıl haziran ayında diktiği fidelerden ilk ürünlerini alan Melahat Durmuşoğlu, bu yılki verimin beklentisinin çok üzerinde gerçekleştiğini bahçesinden 2 günde bir yaklaşık 40 kilo ahududu hasadı yaptığını söyledi.

İlçede ilk kez o ekti, kilosunu 500 liraya satıyor! Görenler Dağdan mı buldun? diye şaşırıyor

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Ahududunun yalnızca meyve olarak taze tüketimle sınırlı kalmadığını anlatan Durmuşoğlu, ahududularını ziyan olmaması için reçel ve pestil yaptığını da belirtti. Ürünlerini ilk kez Saimbeyli, Tufanbeyli pazarında görenlerin ‘dağdan mı buldun?, nedir bu?' gibi sorularla görenlerin şaşırdığını da dile getiren Durmuşoğlu, özellikle reçele olan talebin arttığını söyledi.

İlçede ilk kez o ekti, kilosunu 500 liraya satıyor! Görenler Dağdan mı buldun? diye şaşırıyor

KİLOSU 500 LİRADAN SATILIYOR

Hasat döneminde bir gün arayla toplama yaptıklarını ve ürün miktarının 35-40 kiloya kadar çıktığını anlatan Melahat Durmuşoğlu, ahududunun kilogramını 500 liradan sattığını kaydetti.

İlçede ilk kez o ekti, kilosunu 500 liraya satıyor! Görenler Dağdan mı buldun? diye şaşırıyor

"BEN BU İŞİ YAPARIM DEDİM VE BAŞARDIM"

Ahududu yetiştiriciliğine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin önerisiyle başladığını anlatan Durmuşoğlu, "Bir toplantıda ahududu yetiştiriciliği önerildi. Ben de ‘Ben bu işi yaparım' dedim. Yaptım ve başardım. Bu kadar güzel bir ürün alacağımızı açıkçası bilmiyorduk. Ziraat ekipleri de verimi görünce şaşırdı" dedi.

Üretimin yaygınlaşmasını istediğini belirten Durmuşoğlu, "Diğer arkadaşlarıma da öneriyorum. Yarım dönüm ya da bir dönüm arazide bu üretimi yapabilirler. Saimbeyli'de sumağın, kirazın ve ayvanın olduğu gibi ahududunun da değerlendirilmesini, ilerleyen dönemde ihracatının yapılmasını istiyorum. Bu işin daha da güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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